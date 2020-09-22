«Ак Барс» обыграл дома «Авангард» и продлил победную серию в КХЛ до шести матчей

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе хозяев отличился Станислав Галиев (13-я минута). Решающий буллит реализовал Александр Хованов. У «Авангарда» шайба на счету Оливера Каски (37).

Галиев отметился результативными действиями в шести матчах кряду, записав в актив 10 (5 голов + 5 передач) очков. Также нападающий провел свой 200-й матч в КХЛ.

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«Ак Барс» выиграл шестой матч подряд и с 14 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Авангард» с 14 баллами располагается на первой строчке. В следующем матче казанцы 25 сентября сыграют на выезде с петербургским СКА, омский клуб в тот же день примет пекинский «Куньлунь».