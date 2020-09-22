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22:02 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» обыграл дома «Авангард» и продлил победную серию в КХЛ до шести матчей

ТАСС, 22 сентября. Казанский «Ак Барс» дома обыграл со счетом 2:1 по буллитам омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Татнефть-Арене» в присутствии 4 445 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе хозяев отличился Станислав Галиев (13-я минута). Решающий буллит реализовал Александр Хованов. У «Авангарда» шайба на счету Оливера Каски (37).

Галиев отметился результативными действиями в шести матчах кряду, записав в актив 10 (5 голов + 5 передач) очков. Также нападающий провел свой 200-й матч в КХЛ.

Континентальная Хоккейная Лига

«Ак Барс» выиграл шестой матч подряд и с 14 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Авангард» с 14 баллами располагается на первой строчке. В следующем матче казанцы 25 сентября сыграют на выезде с петербургским СКА, омский клуб в тот же день примет пекинский «Куньлунь».

В другом матче игрового дня череповецкая «Северсталь» с минимальным преимуществом переиграла в гостях челябинский «Трактор» (1:0), «Сочи» в гостях нанес поражение уфимскому «Салавату Юлаеву» (3:2), а екатеринбургский «Автомобилист» дома уступил «Витязю» со счетом 3:4 в овертайме.

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