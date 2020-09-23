Хоккеист «Сент-Луиса» Костин перешел в «Авангард»

Источник: AP 2020

21-летний форвард присоединится к «Авангарду», при этом в его соглашении будет прописана возможность возвращения в тренировочный лагерь «Сент-Луиса». Также он сможет выступать за фарм-клуб в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в сезоне-2020/21.

В России Костин играл в системе московского «Динамо». В 2017 году «Сент-Луис» выбрал его на драфте под общим 31-м номером. В НХЛ Костин провел четыре матча, забросив одну шайбу. Также он выступал за фарм-клуб «Сан-Антонио».

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В составе юниорской сборной России Костин завоевывал серебро Кубка Вызова, становился бронзовым призером Кубка Глинки/Гретцки. Также он выигрывал бронзовую медаль молодежного чемпионата мира.

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