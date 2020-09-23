Хоккеист «Сент-Луиса» Костин перешел в «Авангард»
ТАСС, 22 сентября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» Клим Костин заключил контракт с омским «Авангардом». Об этом сообщает
ТАСС, 22 сентября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» Клим Костин заключил контракт с омским «Авангардом». Об этом сообщает
21-летний форвард присоединится к «Авангарду», при этом в его соглашении будет прописана возможность возвращения в тренировочный лагерь «Сент-Луиса». Также он сможет выступать за
В России Костин играл в системе московского «Динамо». В 2017 году «Сент-Луис» выбрал его на драфте под общим 31-м номером. В НХЛ Костин провел четыре матча, забросив одну шайбу. Также он выступал за
В составе юниорской сборной России Костин завоевывал серебро Кубка Вызова, становился бронзовым призером Кубка Глинки/Гретцки. Также он выигрывал бронзовую медаль молодежного чемпионата мира.
«Авангард» занимает первое место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В активе команды 14 очков в девяти матчах.