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00:28 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Сент-Луиса» Костин перешел в «Авангард»

ТАСС, 22 сентября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» Клим Костин заключил контракт с омским «Авангардом». Об этом сообщает пресс-служба «Сент-Луиса».

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Источник: AP 2020

21-летний форвард присоединится к «Авангарду», при этом в его соглашении будет прописана возможность возвращения в тренировочный лагерь «Сент-Луиса». Также он сможет выступать за фарм-клуб в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в сезоне-2020/21.

В России Костин играл в системе московского «Динамо». В 2017 году «Сент-Луис» выбрал его на драфте под общим 31-м номером. В НХЛ Костин провел четыре матча, забросив одну шайбу. Также он выступал за фарм-клуб «Сан-Антонио».

Сент-Луис Блюз (Сент-Луис)

В составе юниорской сборной России Костин завоевывал серебро Кубка Вызова, становился бронзовым призером Кубка Глинки/Гретцки. Также он выигрывал бронзовую медаль молодежного чемпионата мира.

Авангард (Омск)

«Авангард» занимает первое место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В активе команды 14 очков в девяти матчах.

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