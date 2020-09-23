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11:59 (мск), источник: Vesti.kz

КХЛ определила новые даты для перенесенных матчей «Барыса»

Команда находится на карантине.

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Источник: РИА "Новости"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) совместно с клубами определила новые даты для проведения двух перенесенных матчей с участием «Барыса».

Барыс (Нур-Султан)

Так, встреча между казахстанским клубом и рижским «Динамо» состоится 3 ноября, а игра с «Металлургом» — 3 февраля 2021 года. Изначально матчи должны были пройти 18 и 22 сентября соответственно.

Напомним, ранее КХЛ перенесла шесть игр с участием казахстанского клуба. Причина — в «Барысе» выявили 12 человек с признаками коронавируса, команду поместили на карантин.

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