КХЛ определила новые даты для перенесенных матчей «Барыса»
Команда находится на карантине.
Команда находится на карантине.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) совместно с клубами определила новые даты для проведения двух перенесенных матчей с участием «Барыса».
Так, встреча между казахстанским клубом и рижским «Динамо» состоится 3 ноября, а игра с «Металлургом» — 3 февраля 2021 года. Изначально матчи должны были пройти 18 и 22 сентября соответственно.
Напомним, ранее КХЛ перенесла шесть игр с участием казахстанского клуба. Причина — в «Барысе» выявили 12 человек с признаками коронавируса, команду поместили на карантин.