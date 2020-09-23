«Барыс Арена» закрыта? В казахстанском клубе разъяснили ситуацию с карантином из-за COVID-19

В «Барысе» отменили на три дня тренировки для воспитанников ДЮСШ, но при этом ледовый дворец «Барыс Арена» на карантин не закрыт. Ситуацию с профилактическими мерами, направленными на борьбу с COVID-19, корреспонденту Vesti.kz прояснили в пресс-службе хоккейного клуба.

Напомним, ранее в «Барысе» положительные тесты на коронавирус сдали 12 человек — в их числе игроки главной команды и представители тренерского штаба. Из-за этого КХЛ отложила шесть матчей. Также проверку прошли фарм-команды «Номад» и «Снежные Барсы», но ее результаты пока не обнародованы. Сегодня же появилась информация, что домашнюю арену клуба закрыли.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

— С сегодняшнего дня отменены тренировки для ДЮСШ из системы клуба. Отложены до субботы. Ранее на карантин отправлены другие команды системы. Сделано это в профилактических целях. Но дворец не закрыт. Наши сотрудники работают в здании, — рассказал руководитель пресс-службы Евгений Акманов.