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14:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс Арена» закрыта? В казахстанском клубе разъяснили ситуацию с карантином из-за COVID-19

Официально вирус выявили у 12 человек.

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В «Барысе» отменили на три дня тренировки для воспитанников ДЮСШ, но при этом ледовый дворец «Барыс Арена» на карантин не закрыт. Ситуацию с профилактическими мерами, направленными на борьбу с COVID-19, корреспонденту Vesti.kz прояснили в пресс-службе хоккейного клуба.

Напомним, ранее в «Барысе» положительные тесты на коронавирус сдали 12 человек — в их числе игроки главной команды и представители тренерского штаба. Из-за этого КХЛ отложила шесть матчей. Также проверку прошли фарм-команды «Номад» и «Снежные Барсы», но ее результаты пока не обнародованы. Сегодня же появилась информация, что домашнюю арену клуба закрыли.

Барыс (Нур-Султан)

— С сегодняшнего дня отменены тренировки для ДЮСШ из системы клуба. Отложены до субботы. Ранее на карантин отправлены другие команды системы. Сделано это в профилактических целях. Но дворец не закрыт. Наши сотрудники работают в здании, — рассказал руководитель пресс-службы Евгений Акманов.

— Почему тренировки детей не были отложены сразу, ведь симптомы вируса были зафиксированы в основной команде еще на прошлой неделе?
— Они занимаются в разных блоках. А после анализов, которые сдали фарм-команды системы, решили отложить тренировки для ДЮСШ. В здании еще проживают юные игроки, которые приехали из других городов и находятся в интернате. Они под присмотром куратора и охраны.

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