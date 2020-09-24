Технарь «Локомотива» — урок для российских клубов. У КХЛ нет причин останавливать сезон
К ковидным проблемам все должны были быть готовы, и ничего страшного сейчас не происходит.
К ковидным проблемам все должны были быть готовы, и ничего страшного сейчас не происходит.
У КХЛ проблемы. По лиге стремительно расползается коронавирус, всё больше клубов страдает от главной напасти 2020 года, возникают конфликтные и даже скандальные ситуации, ломается календарь. Сезон трещит по швам — пора задуматься о его приостановке?
Давайте всё же не драматизировать ситуацию. Всем сейчас нужно успокоиться. И лиге, и клубам, и тем, кто нагнетает обстановку в медийном поле. Необходимо сейчас признаться самим себе: эти проблемы были ожидаемы. КХЛ начала турнир в начале осени на свой страх и риск, зная, что,
КХЛ, конечно, приняла превентивные меры и постаралась просчитать возможные риски. Лига выпустила рекомендации для всех клубов, где прописала всевозможные правила поведения участников чемпионата на льду и за его пределами. В этом же документе был обозначен порядок действий для тех команд, где случилась вспышка коронавируса. Все 23 клуба лиги подписали это положение, следовательно согласились действовать в его рамках.
Почему же сейчас, когда пошли массовые заражения в отдельных командах, мы наблюдаем форменный бардак, а не чёткие и слаженные действия? Думаю, здесь виноваты как лига, так и клубы.
КХЛ, например, не учла, что иностранные команды не могут руководствоваться только лишь регламентом лиги. «Йокерит», рижское «Динамо» и «Барыс» подчиняются гораздо более строгому в отношении коронавируса, чем в России, законодательству своих стран. Финны, латвийцы и казахстанцы попросту не могут продолжать соревнования при наличии заболевших, не могут задействовать свои резервные составы и вынуждены садиться на карантин. Лига не продумала этот момент и очень быстро погорела на своём недочёте. На самом деле, выход здесь был только один — не допускать иностранные клубы к нынешнему сезону. Это было бы суровое, но справедливое решение. Но оно принято не было, и теперь КХЛ попадает в дурацкие ситуации сначала с «Йокеритом», затем с «Барысом», а вскоре на карантин — всё говорит об этом — отправится и рижское «Динамо». Так что, сохранив континентальность, лига сама устроила себе тяжёлую жизнь.
Конечно, проще всего будет, если эти команды снимутся с турнира, оставив остальные команды лиги разыгрывать открытый чемпионат России с приглашёнными гостями из Китая и Беларуси. Но это будет означать не только финансовые потери для лиги и клубов, но и репутационные. На мой взгляд, пока ещё возможно обходиться компромиссными решениями. КХЛ сейчас всё делает правильно, перенося матчи «Йокерита» и «Барыса» — раз уж рискнула с иностранцами, то нужно идти до конца. Но скоро все резервные дни в календаре закончатся, и тогда КХЛ ничего не останется, как начать выписывать технические поражения в случае нового карантина в стане «шутов» или «барсов». И не должно быть никаких обид, ведь, повторюсь, в этот тяжёлый сезон никто зарубежные клубы лиги насильно не втягивал.
Но в установившемся ковидном бардаке виновата не только КХЛ. Масла в огонь подливают и российские команды. Вот уж им точно ничто не мешает соблюдать все положения регламента, но на примере «Локомотива» мы видим, что даже в такой сложной ситуации клубы могут встать в позу. Напомню, ярославцы отказались играть с «Куньлунем» молодёжным составом не
Конечно, это заслуженный и справедливый «технарь», тут даже спорить нечего. Но возмущает позиция «Локомотива». То есть в клубе перед сезоном ознакомились с регламентом, там понимали, что в случае чего обязаны будут играть резервистами из ВХЛ и МХЛ, а когда наступил
Что же делать дальше с сезоном? Ответ прост — действовать в соответствии с регламентом. Мы все должны были быть готовы к вспышкам заболеваний в командах, к усечённым
Но чтобы дальше наш турнир напоминал профессиональное соревнование, а не цирк, всем нужно сплотиться вокруг одной цели — нормально доиграть сезон, а не выпячивать показную самостоятельность в решении вопросов. Всем клубам нужно усилить меры безопасности, а каждому хоккеисту — проявить ответственность. Все команды должны нормально воспринимать вероятность игры молодёжным составом, и стараться заранее просчитывать запасные варианты. КХЛ же должна дать понять всем своим членам, что неявка на матч — это крайняя мера, и она чревата не переносом, а «технарём».
В любом случае в наших общих интересах нормально доиграть турнир. Коронавируса можно бояться очень долго, но тогда придётся вообще похоронить весь спорт. Нужно ли это нам?
Лев Лукин