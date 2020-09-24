Технические поражения, переносы и игра со СКА. Как «Барыс» может доиграть матчи в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» временно «выбыл» из борьбы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) из-за COVID-19, но не всем перенесенным играм определены новые даты. Корреспондент Vesti.kz попытался разобраться в ситуации с «окнами» для несыгранных матчей.

Подопечным Юрия Михайлиса перенесли шесть игр подряд, начиная с 18 сентября. Как заметил президент КХЛ Алексей Морозов, возвращение «Барыса» в турнир ожидается 4 октября, когда столичная команда должна принять СКА из Санкт-Петербурга, но этого может не произойти. Так в чем же проблема?

«Окон» для переноса достаточно, но они должны быть удобны не только «Барысу», но и соперникам. Скажем, если бы казахстанская команда не получила бы шанс сыграть с рижским «Динамо» 3 ноября, а клуб из Латвии тоже под потенциальной угрозой переносов игр из-за коронавируса, то следующую «комфортную» дату найти было бы непросто.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

Помимо 3 ноября, у «Барыса» занято еще 3 февраля (матч с «Металлургом»). Остались «Северсталь», «Куньлунь», «Витязь» и «Сочи». И все эти игры гостевые. Можно два матча «отправить» в начало ноября — на 5-е и 7-е числа. А еще две — на февраль: после 7-го числа, когда «Барыс» сыграет на выезде с «Металлургом», можно сыграть еще три матча до 16 февраля.

Теперь об играх соперников. В определенные нами промежутки потенциальные соперники свободны от игр, но нужно обратить внимание на их востребованность среди других пострадавших от коронавируса команд. Но пока официально матчи не перенесены для оппонентов «Барыса» и все свободно.

Играть молодежным составом казахстанский клуб не может, потому что, как заметил Морозов, симптомы вируса есть и в фарм-командах. Поэтому вся клубная система помещена в карантин, а тренировки отменены даже для ДЮСШ.

Непростая ситуация и с выходом из карантина. Под угрозой переноса или даже технического поражения матч со СКА, запланированный на начало октября. Российская команда сыграла смешанным составом из-за COVID-19 во встрече с «Сибирью», и за десять дней ситуация может не измениться.

СКА (Санкт-Петербург) Все о команде

Таким образом, по нашим расчетам, казахстанской команде могут перенести еще одну-две игры, но на резерв из системы особо ставку делать не стоит. В лучшем случае для реализации оптимального плана в «Барысе» не должно быть больше людей с симптомами вируса, иначе доиграть турнир без технических поражений практически не реально.