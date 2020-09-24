Технические поражения, переносы и игра со СКА. Как «Барыс» может доиграть матчи в КХЛ
На старте несколько игр уже передвинуты
На старте несколько игр уже передвинуты
Казахстанский клуб «Барыс» временно «выбыл» из борьбы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ)
Подопечным Юрия Михайлиса перенесли шесть игр подряд, начиная с 18 сентября. Как заметил президент КХЛ Алексей Морозов, возвращение «Барыса» в турнир ожидается 4 октября, когда столичная команда должна принять СКА из
«Окон» для переноса достаточно, но они должны быть удобны не только «Барысу», но и соперникам. Скажем, если бы казахстанская команда не получила бы шанс сыграть с рижским «Динамо» 3 ноября, а клуб из Латвии тоже под потенциальной угрозой переносов игр
Помимо 3 ноября, у «Барыса» занято еще 3 февраля (матч с «Металлургом»). Остались «Северсталь», «Куньлунь», «Витязь» и «Сочи». И все эти игры гостевые. Можно два матча «отправить» в начало ноября — на 5-е и 7-е числа. А еще две — на февраль: после 7-го числа, когда «Барыс» сыграет на выезде с «Металлургом», можно сыграть еще три матча до 16 февраля.
Теперь об играх соперников. В определенные нами промежутки потенциальные соперники свободны от игр, но нужно обратить внимание на их востребованность среди других пострадавших от коронавируса команд. Но пока официально матчи не перенесены для оппонентов «Барыса» и все свободно.
Играть молодежным составом казахстанский клуб не может, потому что, как заметил Морозов, симптомы вируса есть и в
Непростая ситуация и с выходом из карантина. Под угрозой переноса или даже технического поражения матч со СКА, запланированный на начало октября. Российская команда сыграла смешанным составом
Таким образом, по нашим расчетам, казахстанской команде могут перенести еще
Напомним, по расписанию следующий матч «Барыса» в КХЛ намечен на 4 октября со СКА. Известны даты первых перенесенных встреч. Параллельно «Барысу» предложили покинуть турнир, если клуб не может соблюдать все условия в тяжелом сезоне.