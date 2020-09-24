ЦСКА разгромил «Северсталь» в матче чемпионата КХЛ

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В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов (17-я и 45-я минуты), Константин Окулов (20), Артем Блажиевский (48) и Максим Мамин (58).

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 13 очков в восьми матчах. «Северсталь» идет пятой, имея в активе девять очков после семи встреч.

ЦСКА (Москва) Все о команде

В следующем матче ЦСКА в гостях встретится с хельсинкским «Йокеритом», а «Северсталь» на домашней площадке примет казанский «Ак Барс». Обе встречи пройдут 27 сентября.