ЦСКА разгромил «Северсталь» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов (17-я и 45-я минуты), Константин Окулов (20), Артем Блажиевский (48) и Максим Мамин (58).
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 13 очков в восьми матчах. «Северсталь» идет пятой, имея в активе девять очков после семи встреч.
В следующем матче ЦСКА в гостях встретится с хельсинкским «Йокеритом», а «Северсталь» на домашней площадке примет казанский «Ак Барс». Обе встречи пройдут 27 сентября.
В других матчах игрового дня магнитогорский «Металлург» дома проиграл подольскому «Витязю» (1:4), челябинский «Трактор» в гостях уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» (1:3), а хабаровский «Амур» на выезде в овертайме обыграл нижегородское «Торпедо» (3:2 ОТ).