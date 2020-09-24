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24 сентября, источник: ТАСС

ЦСКА разгромил «Северсталь» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов (17-я и 45-я минуты), Константин Окулов (20), Артем Блажиевский (48) и Максим Мамин (58).

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 13 очков в восьми матчах. «Северсталь» идет пятой, имея в активе девять очков после семи встреч.

ЦСКА (Москва)

В следующем матче ЦСКА в гостях встретится с хельсинкским «Йокеритом», а «Северсталь» на домашней площадке примет казанский «Ак Барс». Обе встречи пройдут 27 сентября.

В других матчах игрового дня магнитогорский «Металлург» дома проиграл подольскому «Витязю» (1:4), челябинский «Трактор» в гостях уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» (1:3), а хабаровский «Амур» на выезде в овертайме обыграл нижегородское «Торпедо» (3:2 ОТ).

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5:0
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