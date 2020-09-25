Перенесенный матч минского «Динамо» с «Локомотивом» пройдет 16 октября

Встреча изначально должна была пройти в Минске 19 сентября, но не состоялась из-за выявленных случаев заражения COVID-19 в ярославском клубе. Решение о новых сроках проведения встречи с «Локомотивом» лига приняла на основании статьи 55 спортивного регламента КХЛ (общие положения правил проведения отдельного матча) и по согласованию с клубами.

Как отмечается, все билеты, реализованные на матч 19 сентября, будут действительны 16 октября, время начала игры — 19:00 мск. После этого переноса октябрьская домашняя серия «Динамо» теперь составляет пять матчей. Помимо матча с ярославцами в этот период «зубры» сыграют с «Сочи» (7 октября), «Куньлунь Ред Стар» (9 октября), рижским «Динамо» (11 октября) и московским «Спартаком» (18 октября).