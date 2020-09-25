«Локомотив» сформировал состав для выступления в КХЛ

Во вторник «Локомотив» объявил о невозможности организовать участие команды в ближайших матчах КХЛ из-за массового заражения коронавирусом в команде.
«Все последние дни игроки и тренеры проходили тестирование, находились под пристальным вниманием медиков. Одновременно с этим клубом была проведена скрупулёзная тщательная работа по формированию состава с учётом всех факторов, влияющих на данную ситуацию, — говорится в заявлении. — По результатам контрольного тестирования и после многочисленных консультаций “Локомотив” счел возможным сформировать игровой состав, который на данном этапе продолжит выступление в чемпионате КХЛ».
Отмечается, что матч регулярного чемпионата «Локомотив» — «Нефтехимик» состоится, как и было запланировано ранее, 25 сентября.
Во вторник источник, близкий к ситуации, сообщил РИА Новости, что около 30 хоккеистов «Локомотива» сдали положительные тесты на коронавирус. Ярославский клуб 22 сентября должен был провести в Мытищах матч «регулярки» против китайского «Куньлуня». Клуб не явился на игру, КХЛ засчитала команде техническое поражение. Ранее лига уже перенесла две выездные встречи «Локомотива» из-за заражений коронавирусом в команде — с «Сочи» и минским «Динамо».