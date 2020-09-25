«Локомотив» сформировал состав для выступления в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Во вторник «Локомотив» объявил о невозможности организовать участие команды в ближайших матчах КХЛ из-за массового заражения коронавирусом в команде.

«Все последние дни игроки и тренеры проходили тестирование, находились под пристальным вниманием медиков. Одновременно с этим клубом была проведена скрупулёзная тщательная работа по формированию состава с учётом всех факторов, влияющих на данную ситуацию, — говорится в заявлении. — По результатам контрольного тестирования и после многочисленных консультаций “Локомотив” счел возможным сформировать игровой состав, который на данном этапе продолжит выступление в чемпионате КХЛ».

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Отмечается, что матч регулярного чемпионата «Локомотив» — «Нефтехимик» состоится, как и было запланировано ранее, 25 сентября.