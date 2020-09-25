Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
26.09
Даллас Старз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Фоторепортажи
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
14:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» сформировал состав для выступления в КХЛ

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» на своем официальном сайте сообщил, что смог сформировать игровой состав, который продолжит выступление в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Во вторник «Локомотив» объявил о невозможности организовать участие команды в ближайших матчах КХЛ из-за массового заражения коронавирусом в команде.

«Все последние дни игроки и тренеры проходили тестирование, находились под пристальным вниманием медиков. Одновременно с этим клубом была проведена скрупулёзная тщательная работа по формированию состава с учётом всех факторов, влияющих на данную ситуацию, — говорится в заявлении. — По результатам контрольного тестирования и после многочисленных консультаций “Локомотив” счел возможным сформировать игровой состав, который на данном этапе продолжит выступление в чемпионате КХЛ».

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что матч регулярного чемпионата «Локомотив» — «Нефтехимик» состоится, как и было запланировано ранее, 25 сентября.

Во вторник источник, близкий к ситуации, сообщил РИА Новости, что около 30 хоккеистов «Локомотива» сдали положительные тесты на коронавирус. Ярославский клуб 22 сентября должен был провести в Мытищах матч «регулярки» против китайского «Куньлуня». Клуб не явился на игру, КХЛ засчитала команде техническое поражение. Ранее лига уже перенесла две выездные встречи «Локомотива» из-за заражений коронавирусом в команде — с «Сочи» и минским «Динамо».

 Что будет, если отказаться от сладкого
Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети
Минус два. «Ростов» вслед за «Динамо» вылетел из Лиги Европы
«Баварию» не остановить: Мартинес забил «Севилье» в экстра-тайме
Кто остановит «Мерседес» в Сочи? Чего ждать от «Гран-при России»
CAS вернул медали Сочи Вилухиной и Романовой, Зайцеву не простил
Рональд Куман испытывает недоверие из-за ситуации в «Барселоне»
ЦСКА огорчит «Локомотив»: Топ-5 ставок выходных
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь