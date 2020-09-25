«Барыс» на выход? Новые случаи с COVID-19 могут прекратить сезон в КХЛ

Столичный клуб балансирует на грани продолжения изоляции, успешного выхода из карантина и технического поражения. Выявлены восемь новых случаев заражения, а к играм в КХЛ нужно возвращаться в начале октября. Если «Барыс» сумеет локализовать распространение вируса, то можно спокойно бороться за выход в Кубок Гагарина.

В казахстанском клубе оптимистично оценивают ситуацию, рассчитывая оправдать надежды КХЛ, но риск сыграть смешанным составом 4 октября против СКА остается. Клуб из Санкт-Петербурга и сам столкнулся с этой проблемой, используя в играх свою молодежь вместо игроков основного состава, и пока не выигрывал.

В то же время отказалось от такого сценария рижское «Динамо», еще один потенциальный соперник «Барыса». В разной степени коронавирус вмешался в планы «Йокерита», «Локомотива» и некоторых других участников Лиги. Стройность рядов сокращается, а как в октябре будет складываться турнир, вряд ли кто даст прогноз.

«Барыс» может больше не получить шанс на отсрочку, ведь Лига предупредила, что «окон» для переноса может больше не найти. С еще новыми восемью заболевшими шансы на техническое поражение стали выше, чем на нормальное продолжение борьбы.

До того, как стало известно о новых случаях, появилась информация, что 11 зараженных — игроки основного состава. Теперь их может быть больше.

То есть минимум две пятерки игроков не будут готовы полноценно помочь команде. Уравняет шансы соперников тот факт, что не только в «Барысе» нашли вирус и изолировали хоккеистов. Но турнир превращается в настольную игру, где не только важно набрать очки, но и довести до финиша как можно больше здоровых игроков.

В истории КХЛ, которая только недавно отпраздновала десятилетие, это первый серьезный опыт борьбы с вирусом в режиме реального времени. Пока на поле битвы ничья, но COVID-19 готовится к контратаке, а ресурсов на защиту у Лиги и клубов становится все меньше.