СКА под руководством Романа Ротенберга проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ

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В составе победителей шайбы забросили Микаэль Викстранд (29-я минута), Джастин Азеведо (34), победный буллит реализовал Александр Бурмистров. У проигравших отличились Иван Морозов (54) и Андрей Кузьменко (60).

СКА (Санкт-Петербург) Все о команде

СКА, как и в прошлом матче лиги с новосибирской «Сибирью» (1:4), был вынужден сыграть преимущественно молодежным составом из-за вспышки коронавируса среди игроков и представителей тренерского штаба команды. В связи с этим обязанности главного тренера СКА в матче с «Ак Барсом» исполнял вице-президент и глава штаба клуба Роман Ротенберг. Главным тренером СКА является Валерий Брагин, который пропустил из-за болезни третий матч, в двух предыдущих встречах его обязанности исполнял тренер Андрей Козырев.

«Ак Барс» одержал седьмую победу подряд в чемпионате и занимает вторую позицию в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 16 очков после девяти матчей. СКА лидирует на Западе с 14 очками в 10 встречах.

Континентальная Хоккейная Лига Все о турнире

В следующем матче «Ак Барс» 27 сентября в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью», СКА 30 сентября встретится на выезде с новосибирской «Сибирью».