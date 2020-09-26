Определены даты перенесенных игр «Барыса» против «Куньлуня» и «Сочи» в КХЛ
Игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Барысом» и китайским «Куньлунем», которая была перенесена
Игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Барысом» и китайским «Куньлунем», которая была перенесена
Первоначально встреча была запланирована на 27 сентября. Также лига подтвердила, что перенесенный матч «Сочи» — «Барыс» состоится 28 октября (вместо 1 октября).
«Барыс» 17 сентября сообщил о переносе шести ближайших матчей регулярного чемпионата КХЛ
В пятницу официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Багдат Коджахметов сообщил, что число заразившихся коронавирусом в «Барысе» увеличилось до 19.