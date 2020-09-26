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10:40 (мск), источник: Vesti.kz

Определены даты перенесенных игр «Барыса» против «Куньлуня» и «Сочи» в КХЛ

Игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Барысом» и китайским «Куньлунем», которая была перенесена из-за вспышки коронавируса в казахстанской команде, состоится 19 декабря, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на сайт КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Первоначально встреча была запланирована на 27 сентября. Также лига подтвердила, что перенесенный матч «Сочи» — «Барыс» состоится 28 октября (вместо 1 октября).

«Барыс» 17 сентября сообщил о переносе шести ближайших матчей регулярного чемпионата КХЛ из-за первично положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у 12 членов команды и тренерского штаба.

В пятницу официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Багдат Коджахметов сообщил, что число заразившихся коронавирусом в «Барысе» увеличилось до 19.

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