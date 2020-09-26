«Спартак» одержал волевую победу над «Амуром» в матче КХЛ
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» обыграл хабаровский «Амур» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» обыграл хабаровский «Амур» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.
В составе победителей шайбы забросили Максим Цыплаков (30-я минута), Сергей Широков (40) и Лукаш Радил (48). У проигравших отличился Томаш Зогорна (17).
Защитник «Спартака» Андрей Кутейкин провел 500-й матч в КХЛ, за это время он набрал 181 (65 шайб + 116 передач) очко.
«Спартак» прервал четырехматчевую серию поражений и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав семь очков в девяти матчах. «Амур» идет на предпоследней, 11-й строчке на Востоке, имея в активе пять очков после 11 встреч.
В следующем матче «Спартак» примет московское «Динамо» 28 сентября, а «Амур» дома встретится с петербургским СКА 2 октября.