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19:57 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» одержал волевую победу над «Амуром» в матче КХЛ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» обыграл хабаровский «Амур» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Максим Цыплаков (30-я минута), Сергей Широков (40) и Лукаш Радил (48). У проигравших отличился Томаш Зогорна (17).

Спартак (Москва)

Защитник «Спартака» Андрей Кутейкин провел 500-й матч в КХЛ, за это время он набрал 181 (65 шайб + 116 передач) очко.

Континентальная Хоккейная Лига

«Спартак» прервал четырехматчевую серию поражений и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав семь очков в девяти матчах. «Амур» идет на предпоследней, 11-й строчке на Востоке, имея в активе пять очков после 11 встреч.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче «Спартак» примет московское «Динамо» 28 сентября, а «Амур» дома встретится с петербургским СКА 2 октября.

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Спартак
3:1
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