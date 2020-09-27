ЦСКА забил два гола в концовке и обыграл «Йокерит» в матче КХЛ
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Московский ЦСКА на выезде нанес поражение финскому «Йокериту» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Московский ЦСКА на выезде нанес поражение финскому «Йокериту» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра в Хельсинки завершилась победой армейцев со счетом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0).
Шайбы в составе ЦСКА забросили Антон Слепышев (1-я минута), Сергей Андронов (44), Андрей Светлаков (58) и Дмитрий Саморуков (60).
У «Йокерита» отличились Ессе Йоэнсуу (6) и