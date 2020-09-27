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18:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА забил два гола в концовке и обыграл «Йокерит» в матче КХЛ

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Московский ЦСКА на выезде нанес поражение финскому «Йокериту» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Игра в Хельсинки завершилась победой армейцев со счетом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0).

ЦСКА (Москва)

Шайбы в составе ЦСКА забросили Антон Слепышев (1-я минута), Сергей Андронов (44), Андрей Светлаков (58) и Дмитрий Саморуков (60).

Йокерит (Хельсинки)

У «Йокерита» отличились Ессе Йоэнсуу (6) и Вели-Матти Савинайнен (28).

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Йокерит
2:4
1:1, 1:0, 0:3
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