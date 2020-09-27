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19:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» обыграло «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен — РИА Новости. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» нанесли поражение нижнекамскому «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Игра в Нижнем Новгороде завершилась победой хозяев льда со счетом 5:1 (2:0, 0:0, 3:1). Дубль в составе «Топредо» сделал Сергей Гончарук (3-я, 18-я минуты), по шайбе забросили Андрей Белевич (52-я), Крис Уайдмэн (55-я) и Антон Шенфельд (56-я). У «Нефтехимика» отличился Павел Порядин (60-я).

Континентальная Хоккейная Лига

«Торпедо», прервавшее серию из пяти поражений, следующий матч проведет 29 сентября на своем льду с казанским «Ак Барсом». «Нефтехимик» в этот же день встретится в гостях с китайским «Куньлунь Ред Стар».

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Торпедо НН
5:1
2:0, 0:0, 3:1
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