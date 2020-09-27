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27 сентября, источник: Чемпионат.com

Вудкрофт: Заслуга Фурха в победе «Динамо» высока, он большой молодец

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором». Встреча закончилась победой белорусского клуба со счётом 3:2 Б.

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Источник: РИА "Новости"

«Нам немного повезло, мы были удачливы в том, что выиграли матч. Мне не очень понравилось, как мы стартовали, особенно первый период, но нам удалось реализовать наши моменты и забить голы. Второй период был сложным, последовали удаления, которые привели ко второму голу. Третий период был равным, в итоге мы ушли в овертайм, а в серии буллитов Доминик Фурх был на высоте. Он провёл хорошую игру и сделал несколько сэйвов, которые нас спасли. Он большой молодец. Его заслуга в нашей победе высока. Мы рады, что завоевали два очка.

Мы не показали сегодня свою лучшую игру. Особенно во втором периоде, когда соперники нас поджали, они выигрывали индивидуальные сражения, поддавливали и сделали много бросков по воротам. Когда бросают много по воротам, приходится блокировать, поэтому в этом аспекте мы сыграли хорошо, это помогло нам выиграть. Ребята молодцы, — цитирует Вудкрофта пресс-служба «Трактора».

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