Текущие события
Хоккей. КХЛ
18:30
Авангард
Металлург Мг
20
Хоккей. КХЛ
17:30
Северсталь
Ак Барс
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Нефтехимик
51
Хоккей. КХЛ
16:00
Йокерит
ЦСКА
24
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Динамо Мн
Б
23
Хоккей. КХЛ
28.09
Сибирь
Автомобилист
Все события
Фоторепортажи
8Волевая победа «Краснодара» в Лиге чемпионов
7«Ростов» вслед за «Динамо» вылетел из Лиги Европы
21:19 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» победил «Металлург» и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции

ТАСС, 27 сентября. Омский «Авангард» на своей арене обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Шайбы забросили Корбэн Найт (34-я минута) и Сергей Шумаков (60). Защитник «Металлурга» Григорий Дронов провел 150-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

«Авангард» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 18 очков в 11 матчах, «Металлург» располагается на пятой строчке, имея в активе 12 очков в девяти матчах. В следующем матче подопечные Боба Хартли примут хельсинкский «Йокерит» 29 сентября, магнитогорский клуб в этот же день в гостях встретится с ярославским «Локомотивом».

Континентальная Хоккейная Лига

Ранее в воскресенье нижегородское «Торпедо» дома обыграло нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 5:1. Казанский «Ак Барс» прервал победную серию из семи матчей, уступив на выезде в овертайме череповецкой «Северстали» (2:3).

Читайте также
Авангард
2:0
0:0, 1:0, 1:0
Металлург Мг
 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
Гол Смолова принес «Локомотиву» победу над ЦСКА в матче РПЛ
«Ротор» уступил «Рубину» и продлил серию до 9 матчей без побед
Дубль Луиса Суареса помог «Атлетико» победить со счетом 6:1
Команда Хосепа Гвардиолы впервые пропустила пять мячей
«Бавария» потерпела разгромное поражение в чемпионате Германии
«Ювентус» играет с «Ромой» в чемпионате Италии (трансляция)
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь