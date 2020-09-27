«Авангард» победил «Металлург» и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции

«Авангард» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 18 очков в 11 матчах, «Металлург» располагается на пятой строчке, имея в активе 12 очков в девяти матчах. В следующем матче подопечные Боба Хартли примут хельсинкский «Йокерит» 29 сентября, магнитогорский клуб в этот же день в гостях встретится с ярославским «Локомотивом».