«Авангард» победил «Металлург» и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции

Шайбы забросили Корбэн Найт (34-я минута) и Сергей Шумаков (60). Защитник «Металлурга» Григорий Дронов провел 150-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.
«Авангард» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 18 очков в 11 матчах, «Металлург» располагается на пятой строчке, имея в активе 12 очков в девяти матчах. В следующем матче подопечные Боба Хартли примут хельсинкский «Йокерит» 29 сентября, магнитогорский клуб в этот же день в гостях встретится с ярославским «Локомотивом».
Ранее в воскресенье нижегородское «Торпедо» дома обыграло нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 5:1. Казанский «Ак Барс» прервал победную серию из семи матчей, уступив на выезде в овертайме череповецкой «Северстали» (2:3).