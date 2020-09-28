КХЛ назвала лучших игроков недели

Источник: РИА "Новости"

Лучшим нападающим стал Никита Сошников из «Салавата Юлаева», одержавший вместе с командой победы в двух матчах и набравший в них 7 (2 гола + 5 результативных передач) очков, что стало лучшим результатом недели.

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Сошников сумел сделать дубль в игре против «Трактора» и оформить ассистентский покер в матче с «Витязем». Кроме того, он нанес 17 бросков по воротам (лучший результат недели).

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Лучшим защитником назван американец Бреннан Менелл, выступающий за минское «Динамо». Вместе с командой он одержал победы в трех матчах, в которых отметился голом и результативной передачей. Менелл не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности, общий составил «+5». Он нанес 11 бросков по воротам, в среднем проводил на льду 25 минут 55 секунд (оба результата — лучшие по итогам недели). Кроме того, на его счету два заблокированных броска.

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Лучшим вратарем признан голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский, который одержал победы в двух матчах (в одном отыграл на ноль). В среднем Подъяпольский отразил 96,23% бросков, что стало лучшим результатом недели. Коэффициент надежности голкипера составил 0,97. Сухая серия Подъяпольского продлилась 107 минут 10 секунд.

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