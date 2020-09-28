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14:08 (мск), источник: ТАСС

КХЛ назвала лучших игроков недели

ТАСС, 28 сентября. Комиссия по определению лучших игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на основании статистических данных назвала лауреатов четвертой недели чемпионата. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Лучшим нападающим стал Никита Сошников из «Салавата Юлаева», одержавший вместе с командой победы в двух матчах и набравший в них 7 (2 гола + 5 результативных передач) очков, что стало лучшим результатом недели.

Салават Юлаев (Уфа)

Сошников сумел сделать дубль в игре против «Трактора» и оформить ассистентский покер в матче с «Витязем». Кроме того, он нанес 17 бросков по воротам (лучший результат недели).

Динамо (Минск)

Лучшим защитником назван американец Бреннан Менелл, выступающий за минское «Динамо». Вместе с командой он одержал победы в трех матчах, в которых отметился голом и результативной передачей. Менелл не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности, общий составил «+5». Он нанес 11 бросков по воротам, в среднем проводил на льду 25 минут 55 секунд (оба результата — лучшие по итогам недели). Кроме того, на его счету два заблокированных броска.

Континентальная Хоккейная Лига

Лучшим вратарем признан голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский, который одержал победы в двух матчах (в одном отыграл на ноль). В среднем Подъяпольский отразил 96,23% бросков, что стало лучшим результатом недели. Коэффициент надежности голкипера составил 0,97. Сухая серия Подъяпольского продлилась 107 минут 10 секунд.

ЦСКА (Москва)

Лучшим новичком КХЛ назвала защитника ЦСКА Дмитрия Саморукова. Вместе с командой он одержал победы в двух матчах недели и набрал в них 3 (1+2) очка. 21-летний защитник армейцев набирал очки в обоих матчах, не завершил ни один из них с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+5». В среднем проводил на льду 17 минут 18 секунд.

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