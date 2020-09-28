Выйдет ли «Барыс» на матч со СКА в КХЛ, или карантин для команды Михайлиса продлят?

Временная изоляция клуба и отлучение от игр КХЛ истекает для «Барыса» 1 октября, а через три дня команда Михайлиса должна принять команду из Санкт-Петербурга. До карантина «Барыс» успел отыграть шесть встреч и набрать семь очков, а у СКА 14 баллов в десяти играх.

В российской команде тоже есть проблемы с коронавирусом, но они продолжают выступление с включением в состав игроков из системы клуба. Таким образом, хотя в «Барысе» и надеются, что игра состоится в запланированные сроки, есть несколько причин в этом усомниться. Матч либо состоится, либо нет. Почему?

Во-первых, в одном из двух клубов ситуация с вирусом может ухудшиться и матч перенесут. Во-вторых, СКА откажется от выезда в Казахстан или не сможет приехать по какой-то другой причине. В-третьих, «Барысу» продлят карантин по уважительной причине или отменят игру, а казахстанцам впишут техническое поражение.

Возможны и другие причины, но они не такие очевидные. Свой голос вы можете отдать в специальном опросе или оставить комментарий. Столичной команде определили даты для четырех из шести перенесенных встреч.