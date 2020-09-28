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18:23 (мск), источник: Vesti.kz

Выйдет ли «Барыс» на матч со СКА в КХЛ, или карантин для команды Михайлиса продлят?

Казахстанский клуб «Барыс» должен вернуться к играм Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) матчем со СКА, который намечен на 4 октября. Корреспондент Vesti.kz предлагает предугадать, смогут ли подопечные Юрия Михайлиса выйти на лед, ведь в клубе почти два десятка человек с COVID-19, или «медицинский отпуск» продлят.

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Временная изоляция клуба и отлучение от игр КХЛ истекает для «Барыса» 1 октября, а через три дня команда Михайлиса должна принять команду из Санкт-Петербурга. До карантина «Барыс» успел отыграть шесть встреч и набрать семь очков, а у СКА 14 баллов в десяти играх.

В российской команде тоже есть проблемы с коронавирусом, но они продолжают выступление с включением в состав игроков из системы клуба. Таким образом, хотя в «Барысе» и надеются, что игра состоится в запланированные сроки, есть несколько причин в этом усомниться. Матч либо состоится, либо нет. Почему?

Во-первых, в одном из двух клубов ситуация с вирусом может ухудшиться и матч перенесут. Во-вторых, СКА откажется от выезда в Казахстан или не сможет приехать по какой-то другой причине. В-третьих, «Барысу» продлят карантин по уважительной причине или отменят игру, а казахстанцам впишут техническое поражение.

Возможны и другие причины, но они не такие очевидные. Свой голос вы можете отдать в специальном опросе или оставить комментарий. Столичной команде определили даты для четырех из шести перенесенных встреч.

Напомним, «Барыс» был помещен в карантин прямо перед матчем с рижским «Динамо», который должен был состояться 18 сентября. Первые анализы, взятые в клубе, выявили 11 человек с COVID-19, а позже это число увеличилось до 19-ти. Все команды клубной системы «Барыса» отправлены в домашний карантин, а для ДЮСШ временно отменены тренировки.

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