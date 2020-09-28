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11ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби
22:41 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» прервал победную серию московского «Динамо» из шести матчей в КХЛ

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» обыграл столичное «Динамо» по буллитам со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене», где «Спартак» проводит домашние матчи.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Спартака» шайбы забросили Сергей Широков (13-я минута), Лукаш Радил (24), Эмиль Юсе (27), Робин Ганзл (42), победный буллит на счету Широкова. У проигравших отличились Вадим Шипачев (6), Дмитрий Яшкин (46), Андрей Миронов (50) и Даниил Тарасов (55).

Нападающий «Спартака», двукратный обладатель Кубка Гагарина Михаил Юньков провел свой 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ, за это время форвард набрал 130 (50 шайб + 80 передач) очков. В плей-офф на его счету 80 матчей, в которых он набрал 25 (10+15) очков.

Спартак (Москва)

Для главного тренера «Спартака» Олега Знарка победа над «Динамо» стала 400-й в карьере, по этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая лишь наставнику «Ак Барса» Дмитрию Квартальнову (440). Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов занимает четвертое место (333).

«Спартак» прервал серию «Динамо» из шести побед, в предыдущий раз бело-голубые проигрывали 9 сентября в домашнем матче против ярославского «Локомотива» (2:3). В первом матче сезона между командами победу также одержал «Спартак» (3:1), во втором выиграло «Динамо» (5:0).

Динамо (Москва)

«Спартак» поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав девять очков в десяти матчах. «Динамо» идет четвертым, имея в активе 13 очков после десяти встреч.

В следующем матче «Динамо» 1 октября на домашней площадке примет челябинский «Трактор», «Спартак» в этот же день дома встретится с московским ЦСКА.

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