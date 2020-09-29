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12:23 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно о состоянии здоровья заразившихся COVID-19 хоккеистов «Барыса»

Ситуацию прокомментировал главный санврач столицы.

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COVID-19: Новые случаи
Россия

Коронавирусная инфекция COVID-19 у заразившихся хоккеистов «Барыса» протекает бессимптомно. Об этом на брифинге в столице рассказала главный государственный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Барыс (Нур-Султан)

Напомним, 17-го сентября в клубе было выявлено 11 больных, а 22-го — еще восемь. Команда, выступающая в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), была отправлена на карантин.

«Недавно был случай среди хоккеистов “Барыса”, когда они были обследованы с профилактической целью. Среди спортсменов было зарегистрировано 19 случаев. Все они протекали бессимптомно. На сегодняшний день они все находятся на домашнем карантине под меднаблюдением. Жалоб на состояние здоровья не предъявляют», — прокомментировала Пралиева.

Карантин у «Барыса» истекает 4 октября, когда команда должна провести домашний матч со СКА из Санкт-Петербурга.

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