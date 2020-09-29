В одной победе до плей-офф КХЛ, или где оказался «Барыс» из-за COVID-19

Казахстанский клуб «Барыс» выпал из зоны плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за карантина, связанного с выявленными случаями заражения COVID-19. Подопечных Юрия Михайлиса обошли основные конкуренты, но заметного преимущества они создать еще не успели. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Семь набранных «Барысом» на старте очков определили ему девятое место в обновленной таблице регулярного чемпионата КХЛ. Аутсайдеры, которые занимают с десятого по 12 места, не так далеко — это «Нефтехимик» (шесть очков), «Амур» (пять очков) и «Куньлунь» (три очка).

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

В пределах одной победы вышестоящие команды. На седьмое место вышла «Сибирь» с девятью баллами, а на строчку ниже — «Торпедо» (восемь очков). Шестым идет «Трактор» с десятью баллами. Все конкуренты «Барыса» отыграли на три-пять игр больше, чем казахстанцы.

По потерянным очкам столичный клуб может выйти на пятое месте: в случае трех побед в перенесенных матчах, но при равных показателях в других встречах, «Барыс» догонит «Металлург» по количеству игр и обойдет по очкам (прямо сейчас это могло было быть 13 против 12).

Таким образом, казахстанская команда практически ничего не потеряла за время двухнедельного карантина. До 4 октября, когда «Барыс» должен сыграть первую встречу после возвращения на турнир, конкуренты успеют сыграть один-два матча и ситуация не сильно изменится.