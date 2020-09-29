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14:38 (мск), источник: БЕЛТА

«Динамо-Минск» сыграет с «Северсталью» в выездном матче чемпионата КХЛ

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Динамо-Минск» сегодня встречается с череповецкой «Северсталью» в выездном поединке чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Обе команды идут в зоне плей-офф. Хоккеисты «Динамо» удерживают седьмую позицию, а их будущие оппоненты находятся на 10-й строке в таблице чемпионата КХЛ.

Динамо (Минск)

При этом у минчан, набравших 13 пунктов, на три очка больше, но у «рысей», как еще называют череповчан болельщики, на одну игру меньше.

Хоккей

КХЛ 2020-2021
Неделя 5, 29.09.2020, 19:00

Северсталь-Динамо Мн-

Наверняка, команды подходят к противоборству в отличном настроении. Минское «Динамо» в Челябинске по буллитам обыграло местный «Трактор» — 3:2, продлив свою беспроигрышную серию до пяти побед. «Северсталь» накануне встречи с «зубрами» сенсационно победила в овертайме казанский «Ак Барс» (3:2). Если визитная карточка белорусского клуба — отменные действия игроков линии атаки, которые в девяти матчах забросили 32 шайбы, то у череповчан ставка на аккуратную игру в обороне и мастерство вратаря Владислава Подъяпольского. В составе «зубров» отметим уверенные действия защитника Бреннана Менелла, который показал хорошую результативность и был признан лучшим игроком своего амплуа на минувшей игровой неделе.

Матч начнется в 19.00 по минскому времени в Ледовом дворце Череповца. Телеканал «Беларусь 5» поведет прямую трансляцию встречи.

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