«Динамо-Минск» сыграет с «Северсталью» в выездном матче чемпионата КХЛ

При этом у минчан, набравших 13 пунктов, на три очка больше, но у «рысей», как еще называют череповчан болельщики, на одну игру меньше.

Наверняка, команды подходят к противоборству в отличном настроении. Минское «Динамо» в Челябинске по буллитам обыграло местный «Трактор» — 3:2, продлив свою беспроигрышную серию до пяти побед. «Северсталь» накануне встречи с «зубрами» сенсационно победила в овертайме казанский «Ак Барс» (3:2). Если визитная карточка белорусского клуба — отменные действия игроков линии атаки, которые в девяти матчах забросили 32 шайбы, то у череповчан ставка на аккуратную игру в обороне и мастерство вратаря Владислава Подъяпольского. В составе «зубров» отметим уверенные действия защитника Бреннана Менелла, который показал хорошую результативность и был признан лучшим игроком своего амплуа на минувшей игровой неделе.