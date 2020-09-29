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14:49 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна дата выхода игроков «Барыса» с карантина

Ранее КХЛ перенесла шесть матчей с участием казахстанского клуба.

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Хоккеисты «Барыса» планируют выйти из карантина ориентировочно 1 октября, сообщает Bestnews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

Барыс (Нур-Султан)

На 4 октября у казахстанского клуба намечена домашняя игра против питерского СКА.

Ранее КХЛ перенесла шесть матчей с участием столичного клуба на более поздний срок. В «Барысе» было выявлено 12 больных, из-за чего команда ушла на карантин.

Отмечается, что коронавирусная инфекция у заразившихся хоккеистов «Барыса» протекает бессимптомно.

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