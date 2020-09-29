Стала известна дата выхода игроков «Барыса» с карантина
Ранее КХЛ перенесла шесть матчей с участием казахстанского клуба.
Ранее КХЛ перенесла шесть матчей с участием казахстанского клуба.
Хоккеисты «Барыса» планируют выйти из карантина ориентировочно 1 октября, сообщает Bestnews.kz со ссылкой на
На 4 октября у казахстанского клуба намечена домашняя игра против питерского СКА.
Ранее КХЛ перенесла шесть матчей с участием столичного клуба на более поздний срок. В «Барысе» было выявлено 12 больных,
Отмечается, что коронавирусная инфекция у заразившихся хоккеистов «Барыса» протекает бессимптомно.