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15:09 (мск), источник: ТАСС

Третьяк: КХЛ не собирается останавливать чемпионат из-за случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в настоящий момент не рассматривает вопрос приостановки регулярного чемпионата из-за множества случаев заражения коронавирусом в командах. Об этом ТАСС заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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23 сентября президент КХЛ Алексей Морозов сообщил о 87 хоккеистах, зараженных коронавирусом.

«КХЛ мониторит всю ситуацию, очень многое зависит от самодисциплины хоккеистов, — сказал Третьяк. — Если кто-то чувствует, что он не здоров, то не надо говорить, что здоров, надо уважать партнеров и соперников. Если этой самодисциплины не будет, то будет шквал болезней. На сегодняшний день мы не думаем о приостановке и не говорим об этом».

Сезон-2019/20 КХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Лига приняла решение не определять обладателя Кубка Гагарина.

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