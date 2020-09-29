Третьяк: КХЛ не собирается останавливать чемпионат из-за случаев заражения коронавирусом
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в настоящий момент не рассматривает вопрос приостановки регулярного чемпионата
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в настоящий момент не рассматривает вопрос приостановки регулярного чемпионата
23 сентября президент КХЛ Алексей Морозов сообщил о 87 хоккеистах, зараженных коронавирусом.
«КХЛ мониторит всю ситуацию, очень многое зависит от самодисциплины хоккеистов, — сказал Третьяк. — Если
Сезон-2019/20 КХЛ был завершен досрочно