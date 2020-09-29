Третьяк: КХЛ не собирается останавливать чемпионат из-за случаев заражения коронавирусом

«КХЛ мониторит всю ситуацию, очень многое зависит от самодисциплины хоккеистов, — сказал Третьяк. — Если кто-то чувствует, что он не здоров, то не надо говорить, что здоров, надо уважать партнеров и соперников. Если этой самодисциплины не будет, то будет шквал болезней. На сегодняшний день мы не думаем о приостановке и не говорим об этом».