«Барыс» поместил 14 игроков в список травмированных

Все о команде

В этом списке значатся: Павел Акользин, Алихан Асетов, Джесси Блэкер, Линус Виделль, Кертис Волк, Даррен Диц, Хенрик Карлссон, Якоб Лилья, Алексей Маклюков, Йони Ортио, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Мэттью Фрэттин, Егор Шалапов.