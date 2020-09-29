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15:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» поместил 14 игроков в список травмированных

Сейчас команда на карантине.

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Казахстанский «Барыс» поместил в список травмированных сразу 14 хоккеистов основной команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Барыс (Нур-Султан)

В этом списке значатся: Павел Акользин, Алихан Асетов, Джесси Блэкер, Линус Виделль, Кертис Волк, Даррен Диц, Хенрик Карлссон, Якоб Лилья, Алексей Маклюков, Йони Ортио, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Мэттью Фрэттин, Егор Шалапов.

Ранее КХЛ перенесла шесть матчей с участием казахстанского клуба. Причина — в «Барысе» было выявлено 12 больных, из-за чего команда ушла на карантин.

Сообщается, что «Барыс» планирует выйти из карантина 1 октября. На 4 октября намечена домашняя игра против питерского СКА.

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