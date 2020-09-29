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15:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» подпишет нового защитника? В клубе прокомментировали возможные изменения в составе для КХЛ

COVID-19 не был определяющим моментом.

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До старта сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) казахстанский клуб «Барыс» планировал пригласить защитника-новичка, но укрепил другие линии. Для того, чтобы узнать, вернулся ли тренерский штаб Юрия Михайлиса к этому варианту из-за проблем с коронавирусом, корреспондент Vesti.kz обратился в пресс-службу клуба.

В межсезонье казахстанская команда подписала контракты с вратарем Йони Ортио и парой нападающих — с Якобом Лильей и Мэттом Фрэттином. По словам президента клуба Бориса Иванищева, к ним может присоединиться еще один новый игрок в обороне.

Барыс (Нур-Султан)

«На данный момент мы не готовим никаких изменений в составе», — прокомментировали ситуацию в «Барысе», где выявлены 19 случаев заражения COVID-19.

Добавим, что потенциальные обновления в клубе стали актуальны перед возобновлением выступления в КХЛ после двухнедельного карантина. Следующий матч в турнире для казахстанской команды намечен на 4 октября.

Добавим, что двухнедельный карантин для «Барыса» истекает 1 октября, а еще через три дня столичный клуб должен принять СКА из Санкт-Петербурга. В «Барысе» уверены, что благополучно сыграют следующий матч по календарю без переносов.

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