«Барыс» подпишет нового защитника? В клубе прокомментировали возможные изменения в составе для КХЛ
COVID-19 не был определяющим моментом.
COVID-19 не был определяющим моментом.
До старта сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) казахстанский клуб «Барыс» планировал пригласить
В межсезонье казахстанская команда подписала контракты с вратарем Йони Ортио и парой нападающих — с Якобом Лильей и Мэттом Фрэттином. По словам президента клуба Бориса Иванищева, к ним может присоединиться еще один новый игрок в обороне.
«На данный момент мы не готовим никаких изменений в составе», — прокомментировали ситуацию в «Барысе», где выявлены 19 случаев заражения COVID-19.
Добавим, что потенциальные обновления в клубе стали актуальны перед возобновлением выступления в КХЛ после двухнедельного карантина. Следующий матч в турнире для казахстанской команды намечен на 4 октября.
Добавим, что двухнедельный карантин для «Барыса» истекает 1 октября, а еще через три дня столичный клуб должен принять СКА из