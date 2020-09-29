КХЛ присудила техническое поражение рижскому «Динамо» за неявку на матч с ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

Встреча должна была пройти в Риге во вторник (18:00 мск). Игроки основной команды рижского «Динамо» находятся на карантине из-за случаев заражения коронавирусом, клуб отказался выставлять резервный состав на матч, в связи с чем КХЛ приняла решение присудить команде из Риги техническое поражение.

19 сентября портал Sportacentrs сообщил о пяти хоккеистах «Динамо», заразившихся коронавирусом, 22 сентября стало известно еще о пяти подтвержденных случаях среди игроков рижан. В тот же день председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис заявил ТАСС, что основной состав команды будет помещен на карантин до 5 октября.

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22 сентября рижский клуб должен был провести домашнюю встречу с нижегородским «Торпедо», но она была перенесена из-за невозможности приезда команды-соперника, в которой также зафиксированы случаи коронавируса. 26 сентября рижане должны были дома принять московское «Динамо», за неявку латвийскому клубу было присуждено техническое поражение. 1 октября клуб должен встретиться на своей площадке с минским «Динамо», как рассказал ТАСС председатель совета директоров рижан Юрис Савицкис, команда планирует сыграть в этом матче смешанным составом. 3 октября латвийская команда должна на выезде встретиться с подмосковным «Витязем».

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Рижское «Динамо» набрало три очка в семи матчах и занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции.