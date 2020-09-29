Третьяк выразил сожаление, что КХЛ отменила неделю звезд хоккея

«Жаль, что неделя звезд отменена. Только что узнал об этом решении. На этот праздник хоккея приезжают лучшие игроки со всех клубов. Но посмотрите, какая ситуация с эпидемиологической обстановкой в Европе. КХЛ приняла решение, руководствуясь безопасностью игроков. Мне кажется, что хоккеисты с пониманием отнесутся к ситуации. Если уж чемпионат мира отменили этой весной. Хорошо, что молодежный чемпионат мира пройдет, хоть и без зрителей», — сказал Третьяк по телефону.