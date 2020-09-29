Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сочи
Трактор
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Куньлунь
Нефтехимик
02
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив
Металлург Мг
11
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь
Динамо Мн
01
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо НН
Ак Барс
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Авангард
Йокерит
00
Все события
Фоторепортажи
8Какой позор! «Динамо» вылетело из Лиги Европы
13«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
19:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Третьяк выразил сожаление, что КХЛ отменила неделю звезд хоккея

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Сергей Астахов. Новость о том, что неделя звезд хоккея отменена, вызывает печаль, при этом нужно понимать, что такое решение было вынужденным и оправданным, заявил РИА Новости президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Ранее во вторник Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой отменила неделю звезд хоккея, которая должна была состояться в январе 2021 года в Риге.

«Жаль, что неделя звезд отменена. Только что узнал об этом решении. На этот праздник хоккея приезжают лучшие игроки со всех клубов. Но посмотрите, какая ситуация с эпидемиологической обстановкой в Европе. КХЛ приняла решение, руководствуясь безопасностью игроков. Мне кажется, что хоккеисты с пониманием отнесутся к ситуации. Если уж чемпионат мира отменили этой весной. Хорошо, что молодежный чемпионат мира пройдет, хоть и без зрителей», — сказал Третьяк по телефону.

Континентальная Хоккейная Лига

«Матч звезд — это все же шоу для болельщиков. Люди хотят увидеть мастеров на льду, хоккеисты всегда с удовольствием приезжают на такие игры. Уверен, что в 2022 году всё состоится», — добавил он.

Читайте также
 Лопырева опубликовала 'полезный пост про попу'
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
4 россиянина с Кубком Стэнли. «Тампа» победила «Даллас» в финале
Стало известно, где пройдут ближайшие матчи сборной России
Россиянин обошел Конора Макгрегора в рейтинге лучших бойцов UFC
Форвард «Нью-Джерси» заключил контракт с петербургским СКА
Рижскому «Динамо» засчитали техническое поражение в матче с ЦСКА
Экс-защитник «Спартака» сменил клуб в Италии
Бойцы UFC начали избегать встречи с Новым Хабибом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь