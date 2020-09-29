Третьяк выразил сожаление, что КХЛ отменила неделю звезд хоккея

Ранее во вторник Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой отменила неделю звезд хоккея, которая должна была состояться в январе 2021 года в Риге.
«Жаль, что неделя звезд отменена. Только что узнал об этом решении. На этот праздник хоккея приезжают лучшие игроки со всех клубов. Но посмотрите, какая ситуация с эпидемиологической обстановкой в Европе. КХЛ приняла решение, руководствуясь безопасностью игроков. Мне кажется, что хоккеисты с пониманием отнесутся к ситуации. Если уж чемпионат мира отменили этой весной. Хорошо, что молодежный чемпионат мира пройдет, хоть и без зрителей», — сказал Третьяк по телефону.
«Матч звезд — это все же шоу для болельщиков. Люди хотят увидеть мастеров на льду, хоккеисты всегда с удовольствием приезжают на такие игры. Уверен, что в 2022 году всё состоится», — добавил он.