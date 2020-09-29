Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Северсталь» в матче чемпионата КХЛ

На стартовом отрезке встречи гости владели игровой инициативой, часто беспокоя бросками вратаря «стальных» Владислава Подъямпольского. На третьей минуте первого периода с броском Владислава Колячонка от синей линии прекрасно игравший голкипер хозяев справиться не смог.

Добившись успеха, минчане еще больше раскрылись, стремясь укрепить свое преимущество. Однако «Северсталь» выстояла. Ее игроки начали все чаще угрожать воротам Доминика Фурха. Но чешский вратарь «Динамо» ошибок не допускал.

Во втором периоде динамичный хоккей продолжился. Подопечные Андрея Разина то и дело беспокоили оборонительные порядки минчан, которые уповали на острые контратаки. В итоге «Северсталь», имея отличные возможности при игре в большинстве, сравнять счет не смогла. А вот «зубры» перед сиреной на второй перерыв провели образцовый рейд по тылам противника, который мастерски завершил Егор Шарангович.

В третьем периоде минчане сделали ставку на построение оборонительных редутов в центральной зоне. Преодолеть его соперники могли лишь с помощью вбрасывания шайбы. Это существенно снижало их атакующий потенциал. На 43-й минуте игры прессинг хоккеистов минской дружины принес свои плоды. Роб Клинкхаммер, оттеснив оппонента на пятаке перед воротами, заставил третий раз капитулировать Владислава Подъямпольского. Отметим, что минчане на тот момент играли в большинстве.

Увы, сохранить свои ворота в неприкосновенности «зубры» не смогли. На гол Роба Клинкхаммера ответил результативным выпадом один из лидеров атак «Северстали» Денис Вихарев, реализовавший большинство после удаления автора третьей шайбы.