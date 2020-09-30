Вратарь СКА швырнул соперника на борт, а потом спорил с судьёй! Бердин ярко ворвался в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

КХЛ в этом сезоне успела приучить болельщиков к ярким и результативным матчам. Шутка ли, среднее количество голов в сентябрьской части регулярки составляет 5,3 шайбы за матч, а практически каждый игровой день дарит нам как минимум одну сверхрезультативную встречу. Такого разгула атакующего веселья в нашей лиге не было очень давно, а, может быть, и никогда.

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В последний день месяца в КХЛ было запланировано лишь две игры, и первый же поединок в Новосибирске не разочаровал тех, кто ждал очередной матч-концерт. В гости к «Сибири» приехал потрёпанный коронавирусом СКА. В состав петербуржцев вернулись опытные защитники Антон Белов и Ярослав Дыбленко, сходу дебютировали в сезоне арендованные из Северной Америки Михаил Мальцев, Дмитрий Завгородний и Яков Тренин, но всё равно заявка «армейцев» выглядела, мягко говоря, экспериментально. Кстати, рулил СКА в этой игре Лев Бердичевский, который заменил в должности и.о. главного тренера Романа Ротенберга, ушедшего на больничный.

СКА (Санкт-Петербург) Все о команде

Первая половина встречи не предвещала какого-то огня. «Сибирь» на правах хозяев и более взрослой команды выглядела сильнее, лучше реализовывала свои моменты и к 35-й минуте вела 3:1. Шайбами у «снежинок» отметились Виктор Комаров, Дмитрий Саюстов и молодой защитник Илья Пастухов, СКА на это ответил лишь одним голом, который в контратаке соорудили Василий Подколзин и Андрей Кузьменко.

Сибирь (Новосибирск) Все о команде

Однако практически сразу после гола Пастухова наступил перелом. На подвиг своих одноклубников поднял Владимир Ткачёв, чьи блестящие индивидуальные действия привели к красивой шайбе в ворота Харри Сятери.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

А менее чем через две минуты после гола Ткачёва СКА уже вёл в счёте. Оборона «Сибири» взяла очередной внеурочный выходной, да и Сятери — одно из главных разочарований старта чемпионата — совершенно не выручал. Перевернуть ход встречи петербуржцам удалось благодаря двум голам защитников — сначала отличился Дыбленко, а затем молодой Арсений Бринкман.



На три шайбы СКА понадобилось лишь 109 секунд, но такой поворот не сломил «Сибирь», которая в прошлой игре с «Автомобилистом» успела поупражняться в весёлых догонялках. В начале третьего периода хозяева сравняли счёт усилиями Никиты Шашкова. Кстати, арбитрам пришлось удостовериться в правильности взятия ворот, и это был уже третий видеопросмотр за матч! Правда, ни одного гола в этой игре так и не было отменено.



Видеообзор матча «Сибирь» — СКА

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Счёт 4:4 в начале третьего отрезка предполагал продолжение банкета, однако следующий гол в матче оказался решающим. Забил его защитник СКА Антон Белов при помощи несчастного Сятери. Игрок «армейцев» зарядил от синей линии, попал в борт, шайба отскочила на пятачок, где крайне неудачно для «Сибири» встретилась с коньком финского голкипера. Ко всем бедам Сятери в нынешнем сезоне добавился автогол, да ещё и ставший победным для соперника.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Правда, у новосибирцев тут же был шанс отыграться. Визави Сятери Михаил Бердин вышел сыграть за своими воротами, встретился там с Александром Шаровым и буквально швырнул того на борт корпусом! Силовой приём, которому позавидовал бы любой защитник, однако судьи оценили действия Бердина двухминутным штрафом. Бурное возмущение Михаила, разумеется, не заставило арбитров изменить решение.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_8bcd3c19d0ac4a1231d0155dd8b6bbe5_hd/q711965/6c491b08b3857d8b1f19f5b7fa0c911f/4757155530?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Впрочем, ни это, ни следующее удаление Никиты Чибрикова «Сибирь» реализовать не сумела. Итог этом яркому и красочному матчу подвёл Миро Аалтонен, поразивший пустые ворота. Ассистировал финскому форварду 20-летний Дмитрий Завгородний, набравший два очка в своей дебютной игре в КХЛ.