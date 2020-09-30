КХЛ объявила новые даты перенесенных матчей «Локомотива» против минского «Динамо» и «Сочи»
ТАСС, 30 сентября. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) утвердила новые даты двух перенесенных встреч ярославского «Локомотива». Об этом сообщает
ТАСС, 30 сентября. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) утвердила новые даты двух перенесенных встреч ярославского «Локомотива». Об этом сообщает
Гостевой матч ярославцев против минского «Динамо» был перенесен с 19 сентября на 16 октября. Выездная игра против «Сочи», запланированная на 17 сентября, состоится 23 января 2021 года.
22 сентября основной состав «Локомотива» отправился на карантин