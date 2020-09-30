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19:24 (мск), источник: ТАСС

КХЛ объявила новые даты перенесенных матчей «Локомотива» против минского «Динамо» и «Сочи»

ТАСС, 30 сентября. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) утвердила новые даты двух перенесенных встреч ярославского «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Гостевой матч ярославцев против минского «Динамо» был перенесен с 19 сентября на 16 октября. Выездная игра против «Сочи», запланированная на 17 сентября, состоится 23 января 2021 года.

22 сентября основной состав «Локомотива» отправился на карантин из-за вспышки коронавируса в клубе. За пропуск матча с пекинским «Куньлунем», который был запланирован на тот же день, клубу было засчитано техническое поражение.

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