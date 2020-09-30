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20:26 (мск), источник: ТАСС

«Автомобилист» обыграл «Салават Юлаев». Дацюк набирает очки в девятой игре КХЛ подряд

ТАСС, 30 сентября. Екатеринбургский «Автомобилист» победил в гостях уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Уфа-Арене» в присутствии 3 845 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Голами у победителей отметились Георгий Белоусов (4-я минута), Брукс Мэйсек (25), Алексей Макеев (31) и Анатолий Голышев (35). У проигравших шайба на счету Родиона Амирова (55).

Автомобилист (Екатеринбург)

Голышев преодолел отметку в 200 очков в КХЛ, он провел 355 матчей в лиге. 42-летний Павел Дацюк, отметившийся результативной передачей, набирает очки в девяти встречах кряду (3 шайбы + 9 результативных передач).

Салават Юлаев (Уфа)

«Автомобилист» прервал серию из трех поражений и занимает четвертую строчку таблицы Восточной конференции, набрав 16 очков. «Салават Юлаев» идет третьим, также имея 16 баллов.

В следующем матче екатеринбуржцы на выезде сыграют с магнитогорским «Металлургом» 2 октября, уфимский клуб в гостях встретится с нижнекамским «Нефтехимиком» 3 октября.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня СКА обыграл на выезде новосибирскую «Сибирь» (6:4). В среду стало известно, что все игроки «Сибири» выздоровели после заражения коронавирусом, ранее сообщалось об 11 заболевших в составе клуба. СКА одержал первую победу молодежным составом, основная команда на данный момент, включая тренерский штаб, находится на карантине. Исполнявший обязанности главного тренера команды в предыдущем матче первый вице-президент и глава штаба СКА Роман Ротенберг пропустил игру из-за симптомов простуды.

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