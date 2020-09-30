СКА получил права на четвертого номера драфта НХЛ 2016 года Пульюярви

Пульюярви 22 года, на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2016 года он был выбран «Эдмонтоном» под общим четвертым номером. На данный момент он представляет финский «Кярпят», также форвард играл за финский «Хокки», фарм-клуб «Эдмонтона» «Бейкерсфилд» и «Эдмонтон». В НХЛ он провел 139 матчей и набрал 37 (17 шайб + 20 результативных передач) очков. В 2016 году Пульюярви стал победителем и лучшим бомбардиром молодежного чемпионата мира.