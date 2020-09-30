СКА получил права на четвертого номера драфта НХЛ 2016 года Пульюярви
ТАСС, 30 сентября. Петербургский СКА по результатам обмена с нижегородским «Торпедо» получил права на финского нападающего Ессе Пульюярви. Об этом сообщает
ТАСС, 30 сентября. Петербургский СКА по результатам обмена с нижегородским «Торпедо» получил права на финского нападающего Ессе Пульюярви. Об этом сообщает
«Торпедо» в обмен получил права на 22-летнего воспитанника СКА голкипера Алексея Мельничука.
Пульюярви 22 года, на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2016 года он был выбран «Эдмонтоном» под общим четвертым номером. На данный момент он представляет финский «Кярпят», также форвард играл за финский «Хокки»,