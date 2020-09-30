Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:30
Салават Юлаев
Автомобилист
14
Хоккей. КХЛ
15:00
Сибирь
СКА
46
Хоккей. КХЛ
1.10
Локомотив
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
1.10
Северсталь
Йокерит
Хоккей. КХЛ
1.10
Авангард
Витязь
Хоккей. КХЛ
1.10
ХК Динамо
Трактор
Все события
Фоторепортажи
13«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
8Волевая победа «Краснодара» в Лиге чемпионов
21:22 (мск), источник: ТАСС

СКА получил права на четвертого номера драфта НХЛ 2016 года Пульюярви

ТАСС, 30 сентября. Петербургский СКА по результатам обмена с нижегородским «Торпедо» получил права на финского нападающего Ессе Пульюярви. Об этом сообщает пресс-служба СКА.

Наверх

«Торпедо» в обмен получил права на 22-летнего воспитанника СКА голкипера Алексея Мельничука.

СКА (Санкт-Петербург)

Пульюярви 22 года, на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2016 года он был выбран «Эдмонтоном» под общим четвертым номером. На данный момент он представляет финский «Кярпят», также форвард играл за финский «Хокки», фарм-клуб «Эдмонтона» «Бейкерсфилд» и «Эдмонтон». В НХЛ он провел 139 матчей и набрал 37 (17 шайб + 20 результативных передач) очков. В 2016 году Пульюярви стал победителем и лучшим бомбардиром молодежного чемпионата мира.

Читайте также
 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
СМИ: Неймар не заплатил налоги на сумму более 34 млн евро
«Бавария» восьмой раз в истории выиграла Суперкубок Германии
Нурмагомедова уличили в нарушении правил UFC
«Так мало в НХЛ икон». «Рейнджерс» закончили эру Лундквиста
«Уже весь мир смеется». Ягудин о конфликтах в фигурном катании
«Реал» принимает «Вальядолид» в примере (видеотрансляция)
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь