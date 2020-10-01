Перенесенный матч КХЛ «Сочи» — «Локомотив» состоится 23 января

Изначально встреча должна была состояться 17 сентября. Отмечается, что КХЛ согласовала с командами перенос матча на следующий год.

На прошлой неделе источник, близкий к ситуации, сообщил РИА Новости, что около 30 хоккеистов «Локомотива» сдали положительные тесты на коронавирус. Клуб объявил о невозможности организовать участие команды в ближайших матчах КХЛ. Позже «Локомотив» сообщил, что смог сформировать игровой состав, который продолжит выступление в КХЛ.