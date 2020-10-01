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12:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Перенесенный матч КХЛ «Сочи» — «Локомотив» состоится 23 января

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и «Локомотивом», который был перенесен из-за вспышки коронавируса в составе ярославского клуба, состоится 23 января 2021 года, сообщается на сайте «Сочи».

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Источник: Спорт РИА Новости

Изначально встреча должна была состояться 17 сентября. Отмечается, что КХЛ согласовала с командами перенос матча на следующий год.

На прошлой неделе источник, близкий к ситуации, сообщил РИА Новости, что около 30 хоккеистов «Локомотива» сдали положительные тесты на коронавирус. Клуб объявил о невозможности организовать участие команды в ближайших матчах КХЛ. Позже «Локомотив» сообщил, что смог сформировать игровой состав, который продолжит выступление в КХЛ.

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