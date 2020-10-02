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20:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сибирь» победила «Торпедо» в матче КХЛ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» на своем льду нанесла поражение нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:2 (2:1, 2:0, 0:1). В составе хозяев льда шайбы забросили Никита Шашков (10-я минута), Евгений Чесалин (14), Данил Романцев (31), Ярослав Хабаров (39). У гостей отличились Антон Шенфельд (12) и Крис Уайдман (49).

Шенфельд и его одноклубник Энди Миле, отдавший результативную передачу, набирают очки в четырех матчах подряд. По итогам игры команды в общей сложности заработали 54 штрафные минуты (каждый клуб — по 27).

«Сибирь» прервала серию из четырех проигранных «Торпедо» домашних поединков подряд.

Сибирь
4:2
2:1, 2:0, 0:1
Торпедо НН
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