«Сибирь» победила «Торпедо» в матче КХЛ

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:2 (2:1, 2:0, 0:1). В составе хозяев льда шайбы забросили Никита Шашков (10-я минута), Евгений Чесалин (14), Данил Романцев (31), Ярослав Хабаров (39). У гостей отличились Антон Шенфельд (12) и Крис Уайдман (49).

Шенфельд и его одноклубник Энди Миле, отдавший результативную передачу, набирают очки в четырех матчах подряд. По итогам игры команды в общей сложности заработали 54 штрафные минуты (каждый клуб — по 27).