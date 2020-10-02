«Автомобилист» обыграл «Металлург» в 200-м матче Ильи Воробьева в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Шайбы в составе победителей забросили Алексей Василевский (14-я минута), Питер Холланд (24) и Вячеслав Литовченко (35). У «Металлурга» отличились Семен Кошелев (7) и Юхо Ламмикко (29).

Для главного тренера магнитогорского клуба Ильи Воробьева этот матч стал 200-м в КХЛ. Ассистировавший Холланду защитник Чарлз Геноуэй отмечается результативными действиями в шести матчах кряду, набрав восемь (два гола + шесть передач) очков. 42-летний форвард екатеринбуржцев Павел Дацюк прервал серию из девяти матчей с набранными очками, нападающий не сумел отметиться голом или результативной передачей во втором матче в сезоне.

После 12 матчей «Автомобилист» идет с 18 очками вторым в таблице Восточной конференции, «Металлург» располагается на шестой строчке, на счету подопечных Воробьева 14 очков в 11 встречах.

В следующем матче «Автомобилист» примет «Барыс» из Нур-Султана 7 октября, «Металлург» встретится в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком» 5 октября.