Стало известно о состоянии здоровья заразившихся COVID-19 игроков «Барыса» перед матчем со СКА
Команда должна вернуться в КХЛ после карантина.
Команда должна вернуться в КХЛ после карантина.
ХК «Барыс» подойдет к предстоящему домашнему матчу КХЛ против СКА в полной боевой готовности, сообщает Шайба.kz.
Отмечается, что хоккеисты вылечились от коронавируса и готовы выйти на лед.
«Результаты недавних тестов на коронавирус абсолютно у всех хоккеистов оказались отрицательными», — пишет СМИ.
Напомним, матч со СКА «Барыс» проведет завтра, 4 октября, в
Накануне «Барыс» сдал контрольные тесты на коронавирус, однако официально результаты пока не были опубликованы.