Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Локомотив
Йокерит
13
Хоккей. КХЛ
3-й период
Нефтехимик
Салават Юлаев
13
Хоккей. КХЛ
3-й период
Витязь
Динамо Р
31
Хоккей. КХЛ
4.10
Амур
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
4.10
Барыс
СКА
Хоккей. КХЛ
4.10
ХК Динамо
Куньлунь
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов
20ЦСКА — «Локомотив»: гол Смолова и удаление Бистровича
13:25 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно о состоянии здоровья заразившихся COVID-19 игроков «Барыса» перед матчем со СКА

Команда должна вернуться в КХЛ после карантина.

Наверх
COVID-19: Новые случаи
Россия

ХК «Барыс» подойдет к предстоящему домашнему матчу КХЛ против СКА в полной боевой готовности, сообщает Шайба.kz.

Барыс (Нур-Султан)

Отмечается, что хоккеисты вылечились от коронавируса и готовы выйти на лед.

«Результаты недавних тестов на коронавирус абсолютно у всех хоккеистов оказались отрицательными», — пишет СМИ.

Напомним, матч со СКА «Барыс» проведет завтра, 4 октября, в Нур-Султане. Он станет первым после двухнедельного карантина, на который команда ушла, когда COVID-19 выявили у 19 человек.

Накануне «Барыс» сдал контрольные тесты на коронавирус, однако официально результаты пока не были опубликованы.

Читайте также
Гол Зайнутдинова помог ЦСКА в меньшинстве выиграть матч в РПЛ
Гэтжи назвал самого презираемого бойца UFC
Порье ответил согласием на предложение провести реванш с Конором
Двукратная олимпийская чемпионка из РФ взяла паузу в тренировках
«Челси» одержал разгромную победу в лондонском дерби
«Уфа» и «Ротор» сыграли вничью в матче РПЛ
Дерби двух столиц и другие матчи: Топ-5 ставок выходных
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь