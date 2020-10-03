Стало известно о состоянии здоровья заразившихся COVID-19 игроков «Барыса» перед матчем со СКА

ХК «Барыс» подойдет к предстоящему домашнему матчу КХЛ против СКА в полной боевой готовности, сообщает Шайба.kz.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

Отмечается, что хоккеисты вылечились от коронавируса и готовы выйти на лед.

«Результаты недавних тестов на коронавирус абсолютно у всех хоккеистов оказались отрицательными», — пишет СМИ.

Напомним, матч со СКА «Барыс» проведет завтра, 4 октября, в Нур-Султане. Он станет первым после двухнедельного карантина, на который команда ушла, когда COVID-19 выявили у 19 человек.