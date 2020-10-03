«Барыс» провел первую тренировку после вынужденного перерыва из-за коронавируса
Ближайший матч в КХЛ команда проведет 4-го числа.
Ближайший матч в КХЛ команда проведет 4-го числа.
ХК «Барыс» провел первую тренировку после карантина, сообщает
Хоккеисты вылечились от коронавируса и готовятся к матчу со СКА, который пройдет 4 октября в столице Казахстана.
«Настроение, конечно, хорошее, боевое. После длительного карантина выходим — в третий или четвертый раз, ребята уже сами
Напомним, что матч против СКА станет первым после двухнедельного карантина, на который казахстанская команда ушла, когда COVID-19 выявили у 19 человек.