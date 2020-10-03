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13:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» провел первую тренировку после вынужденного перерыва из-за коронавируса

Ближайший матч в КХЛ команда проведет 4-го числа.

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ХК «Барыс» провел первую тренировку после карантина, сообщает пресс-служба клуба.

Барыс (Нур-Султан)

Хоккеисты вылечились от коронавируса и готовятся к матчу со СКА, который пройдет 4 октября в столице Казахстана.

«Настроение, конечно, хорошее, боевое. После длительного карантина выходим — в третий или четвертый раз, ребята уже сами улыбаются-смеются, команда готова, надеюсь, что готова», — отметил главный тренер столичной команды Юрий Михайлис.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что матч против СКА станет первым после двухнедельного карантина, на который казахстанская команда ушла, когда COVID-19 выявили у 19 человек.

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