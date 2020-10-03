«Йокерит» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу «Йокерита», в составе которого шайбы забросили Джордан Шредер (6-я минута), Якуб Крейчик (27) и Никлас Енсен (39). У «Локомотива» отличились Владимир Ткачев (25) и Егор Коршков (54).