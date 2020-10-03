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20:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Йокерит» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Финский «Йокерит» обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу «Йокерита», в составе которого шайбы забросили Джордан Шредер (6-я минута), Якуб Крейчик (27) и Никлас Енсен (39). У «Локомотива» отличились Владимир Ткачев (25) и Егор Коршков (54).

Локомотив
2:3
0:1, 1:2, 1:0
Йокерит
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