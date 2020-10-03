«Салават Юлаев» победил «Нефтехимик» в матче КХЛ
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» в гостях обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» в гостях обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Субботняя встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0). На шайбу Владимира Галузина (23-я минута) гости ответили точными бросками Михаила Воробьева (30), Ильи Баранова (32), Филипа Ларсена (35) и Данила Алалыкина (57).
«Салават Юлаев» в следующем матче сыграет на выезде с казанским «Ак Барсом» 5 октября, а «Нефтехимик» в этот же день примет магнитогорский «Металлург».