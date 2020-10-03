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20:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Салават Юлаев» победил «Нефтехимик» в матче КХЛ

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» в гостях обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Субботняя встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0). На шайбу Владимира Галузина (23-я минута) гости ответили точными бросками Михаила Воробьева (30), Ильи Баранова (32), Филипа Ларсена (35) и Данила Алалыкина (57).

«Салават Юлаев» в следующем матче сыграет на выезде с казанским «Ак Барсом» 5 октября, а «Нефтехимик» в этот же день примет магнитогорский «Металлург».

Нефтехимик
1:4
0:0, 1:3, 0:1
Салават Юлаев
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