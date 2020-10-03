«Витязь» разгромил рижское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Подмосковный «Витязь» нанес поражение рижскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Подмосковный «Витязь» нанес поражение рижскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Подольске завершилась со счетом 6:1 (1:1, 2:0, 3:0) в пользу хозяев. В составе «Витязя» дубль сделал Каспарс Даугавиньш (7-я и 57-я минуты), еще по одной шайбе забросили Джастин Дэнфорт (31), Линус Хультстрём (37), Павел Варфоломеев (56) и Артем Иванюженков (60). У проигравших отличился Лаурис Дарзиньш (8).
«Витязь» в следующем матче 6 октября примет ярославский «Локомотив», «Динамо» днем ранее сыграет в гостях с «Сочи».