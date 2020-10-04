Пять представителей минского ХК «Динамо» изолированы после заражения коронавирусом

Случаи заражения коронавирусом в минском «Динамо» были выявлены 1 октября перед матчем регулярного чемпионата с одноименным клубом из Риги, тогда было выявлено восемь первично положительных результатов, в том числе у главного тренера Крэйга Вудкрофта.
По возвращении в Минск все представители команды прошли повторное тестирование, всего было выявлено пять положительных результатов. Врачи минского «Динамо» следят за здоровьем хоккеистов, тренеров и персонала, они пройдут дополнительное тестирование. Подготовка к ближайшим матчам пройдет в штатном порядке.