Пять представителей минского ХК «Динамо» изолированы после заражения коронавирусом

Случаи заражения коронавирусом в минском «Динамо» были выявлены 1 октября перед матчем регулярного чемпионата с одноименным клубом из Риги, тогда было выявлено восемь первично положительных результатов, в том числе у главного тренера Крэйга Вудкрофта.