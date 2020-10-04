У пяти человек из «Динамо» тест на COVID-19 дал положительный результат

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Тест на COVID-19 дал положительный результат у пяти человек из хоккейного клуба «Динамо-Минск», сообщила в воскресенье пресс-служба «зубров».

Последний матч второй выездной серии минское «Динамо » провело 1 октября в Риге. Игроки и представители административно-тренерского штаба команды прошли внеплановое тестирование на COVID-19 — таково требование латвийского законодательства относительно лиц, прибывающих на территорию этой страны. Исследования показало восемь первично положительных результатов, в том числе у хоккеистов. Всех их изолировали, а затем вывезли за пределы Латвии на спецтранспорте.

По возвращении в Минск вся команда прошла повторное тестирование силами КХЛ. У пяти человек тест дал положительный результат — они уже на изоляции. Врачи команды ведут мониторинг состояния здоровья игроков, тренеров и административного персонала, которые пройдут еще одно тестирование.

Динамо (Минск) Все о команде

В пресс-службе «зубров» отказались Sputnik назвать фамилии инфицированных, сославшись на то, что это персональные данные.