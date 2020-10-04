У пяти человек из «Динамо» тест на COVID-19 дал положительный результат
В клубе перепроверили состояние здоровья членов команды после выездной серии. Вся команда прошла повторное тестирование силами КХЛ.
В клубе перепроверили состояние здоровья членов команды после выездной серии. Вся команда прошла повторное тестирование силами КХЛ.
МИНСК, 4 окт — Sputnik. Тест на COVID-19 дал положительный результат у пяти человек из хоккейного клуба «Динамо-Минск», сообщила в воскресенье
Последний матч второй выездной серии минское «Динамо » провело 1 октября в Риге. Игроки и представители
По возвращении в Минск вся команда прошла повторное тестирование силами КХЛ. У пяти человек тест дал положительный результат — они уже на изоляции. Врачи команды ведут мониторинг состояния здоровья игроков, тренеров и административного персонала, которые пройдут еще одно тестирование.
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Минское «Динамо» на основании медицинского заключения уже 4 октября приступит к подготовке к домашней серии матчей в рабочем порядке. Следующие пять поединков команда проведет на «Минск-Арене». 7 октября «зубры» сыграют с «Сочи», 9 октября — с «Куньлунь Ред Стар», 11 октября — с рижским «Динамо», 16 октября — с «Локомотивом» (перенесенная встреча), 18 октября — со «Спартаком».