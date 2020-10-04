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14:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» по буллитам победило «Амур» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» по буллитам обыграло хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Воскресная встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе «Торпедо» шайбы забросили Джастин Клус (46-я минута) и Дамир Жафяров (60). У «Амура» отличились Кирилл Рассказов (5) и Александр Горшков (35). Решающий бросок в послематчевой серии реализовал Крис Уайдмэн.

Континентальная Хоккейная Лига

«Торпедо» в следующем матче 6 октября вновь сыграет на выезде с «Амуром».

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Амур
2:3Б
1:0, 1:0, 0:2, 0:0
Торпедо НН
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