«Торпедо» по буллитам победило «Амур» в матче чемпионата КХЛ

Воскресная встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе «Торпедо» шайбы забросили Джастин Клус (46-я минута) и Дамир Жафяров (60). У «Амура» отличились Кирилл Рассказов (5) и Александр Горшков (35). Решающий бросок в послематчевой серии реализовал Крис Уайдмэн.