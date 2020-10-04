«Торпедо» по буллитам победило «Амур» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» по буллитам обыграло хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» по буллитам обыграло хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Воскресная встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе «Торпедо» шайбы забросили Джастин Клус (46-я минута) и Дамир Жафяров (60). У «Амура» отличились Кирилл Рассказов (5) и Александр Горшков (35). Решающий бросок в послематчевой серии реализовал Крис Уайдмэн.
«Торпедо» в следующем матче 6 октября вновь сыграет на выезде с «Амуром».