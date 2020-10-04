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13:58 (мск), источник: Vesti.kz

Есть травмированные? В каком состоянии подошел «Барыс» к матчу КХЛ со СКА

Команда была на двухнедельном карантине.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанский «Барыс» после двухнедельного карантина возобновляет выступление в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Сегодня, 4 октября, команда Юрия Михайлиса примет на «Барыс Арене» санкт-петербургский СКА. Встреча начнется в 17:00 по времени Нур-Султана.

«Последний матч в КХЛ “Барыс” провел 14 сентября, когда дома уступил в серии буллитов ЦСКА (1:2). Длительная пауза привела к тому, что наша команда выпала из зоны плей-офф, занимая на текущий момент десятое место в таблице Восточной Конференции. При этом у “Барыса” есть солидное количество матчей в запасе. С начала сезона не уходит без набранных очков со льда Кертис Волк — шесть (2+4) очков в шести матчах. Ледовые тренировки “Барыс” возобновил в субботу, проведя лишь несколько занятий перед матчем с “армейцами”. Линус Виделль и Мэтт Фрэттин стоят на пороге голевых достижений в КХЛ. Список травмированных игроков пуст. СКА прибыл в Казахстан из Хабаровска, где в пятницу обыграл местный “Амур” — 3:1. По шайбе забросили Владимир Ткачев, Иван Володин и 17-летний дебютант чемпионата Никита Чибриков. Стоит отметить, что СКА проводит последние матчи самым молодым составом в Лиге. Большая часть основных игроков питерской команды находится в списке травмированных — вне игры 18 хоккеистов, включая Линдена Вея, Миро Аалтонена, Йоонаса Кемппайнена и Антона Бурдасова. Также не может руководить действиями подопечных Валерий Брагин, обязанности тренера исполняет Лев Бердичевский. В таблице Западной Конференции СКА располагается на второй позиции, набрав 18 очков в 12 играх», — пишет пресс-служба столичного клуба.

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