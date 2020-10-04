«Барыс» обыграл СКА в первом матче КХЛ после возвращения
Команда Михайлиса играла дома.
Команда Михайлиса играла дома.
Казахстанский «Барыс» одержал победу над
Основное время матча, который прошел на «Барыс Арене», закончилось со счетом 2:2. При этом по ходу игры хозяева вели с преимуществом в две шайбы.
Первый период остался за подопечными Юрия Михайлиса. Сначала на 15-й минуте Антон Сагадеев открыл счет в матче, а спустя четыре минуты капитан «Барыса» Даррен Диц удвоил преимущество команды.
В середине второго периода СКА одну шайбу отыграл — на 29-й минуте отличился Иван Морозов. А на 44-й минуте Евгений Тимкин и вовсе сравнял счет.
В заключительной 20-минутке и овертайме команды не забросили, в итоге победителя пришлось выявлять в серии буллитов, где удачливее оказались хозяева — 3:2 ОТ.