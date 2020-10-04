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17:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» обыграл СКА в первом матче КХЛ после возвращения

Команда Михайлиса играла дома.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанский «Барыс» одержал победу над санкт-петербургским СКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Барыс (Нур-Султан)

Основное время матча, который прошел на «Барыс Арене», закончилось со счетом 2:2. При этом по ходу игры хозяева вели с преимуществом в две шайбы.

СКА (Санкт-Петербург)

Первый период остался за подопечными Юрия Михайлиса. Сначала на 15-й минуте Антон Сагадеев открыл счет в матче, а спустя четыре минуты капитан «Барыса» Даррен Диц удвоил преимущество команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

В середине второго периода СКА одну шайбу отыграл — на 29-й минуте отличился Иван Морозов. А на 44-й минуте Евгений Тимкин и вовсе сравнял счет.

В заключительной 20-минутке и овертайме команды не забросили, в итоге победителя пришлось выявлять в серии буллитов, где удачливее оказались хозяева — 3:2 ОТ.

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3:2Б
2:0, 0:1, 0:1, 0:0
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