«Барыс» обыграл СКА в первом матче КХЛ после возвращения

Источник: РИА "Новости"

Казахстанский «Барыс» одержал победу над санкт-петербургским СКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

Основное время матча, который прошел на «Барыс Арене», закончилось со счетом 2:2. При этом по ходу игры хозяева вели с преимуществом в две шайбы.

СКА (Санкт-Петербург) Все о команде

Первый период остался за подопечными Юрия Михайлиса. Сначала на 15-й минуте Антон Сагадеев открыл счет в матче, а спустя четыре минуты капитан «Барыса» Даррен Диц удвоил преимущество команды.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_af5770a2658d3a0a9313ee142fb2a9f1_hd/q713705/429d9b5a7b892ce97d957fc7cd918726/4757493581?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В середине второго периода СКА одну шайбу отыграл — на 29-й минуте отличился Иван Морозов. А на 44-й минуте Евгений Тимкин и вовсе сравнял счет.