Московское «Динамо» обыграло «Куньлунь» в матче чемпионата КХЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 6:3 (1:0, 2:0, 3:3) в пользу хозяев. У победителей хет-трик оформил Теэму Пулккинен (11-я, 34-я и 48-я минуты), также дублем отметился Дмитрий Яшкин (26 и 47), а еще одну шайбу забросил Даниил Тарасов (45). У гостей отличились Глеб Зырянов (41), отыгравший свой 100-й матч в КХЛ, Джейсон Фрэм (58) и Итан Уэрек (60).