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18:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Московское «Динамо» обыграло «Куньлунь» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Московское «Динамо» на своем льду обыграло китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 6:3 (1:0, 2:0, 3:3) в пользу хозяев. У победителей хет-трик оформил Теэму Пулккинен (11-я, 34-я и 48-я минуты), также дублем отметился Дмитрий Яшкин (26 и 47), а еще одну шайбу забросил Даниил Тарасов (45). У гостей отличились Глеб Зырянов (41), отыгравший свой 100-й матч в КХЛ, Джейсон Фрэм (58) и Итан Уэрек (60).

«Куньлунь» проиграл третий матч подряд.

Хоккеист «бело-голубых» Артем Волков провел 200-й матч в КХЛ.

ХК Динамо
6:3
1:0, 2:0, 3:3
Куньлунь
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