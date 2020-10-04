Московское «Динамо» обыграло «Куньлунь» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Московское «Динамо» на своем льду обыграло китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Московское «Динамо» на своем льду обыграло китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 6:3 (1:0, 2:0, 3:3) в пользу хозяев. У победителей
«Куньлунь» проиграл третий матч подряд.
Хоккеист «бело-голубых» Артем Волков провел 200-й матч в КХЛ.