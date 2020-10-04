ЦСКА обыграл «Авангард» в матче КХЛ
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Семён Галькевич. Московский ЦСКА одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ, армейцы выиграли пятую встречу подряд.
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Семён Галькевич. Московский ЦСКА одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ, армейцы выиграли пятую встречу подряд.
Игра, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:0, 1:2). Шайбами в составе победителей отметились Константин Окулов (4), Максим Мамин (28, 60) и Николай Голдобин (38), у «Авангарда» отличились Оливер Каски (48) и Егор Чинахов (52).
Форвард ЦСКА Голдобин забил первый гол в КХЛ в 11-м матче за армейцев. Нападающий «Авангарда» олимпийский чемпион Илья Каблуков не смог забить в 100-й игре подряд. Форвард омичей Сергей Толчинский набрал очки в шестой игре подряд.
ЦСКА следующий матч проведет дома 6 октября против московского «Динамо», «Авангард» 10 октября примет в Балашихе новосибирскую «Сибирь».