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09:53 (мск), источник: БЕЛТА

Пять случаев коронавируса выявлено в ХК «Динамо-Минск»

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У пяти хоккеистов минского «Динамо» тест на коронавирус дал положительный результат. Такая информация содержится на официальном сайте «зубров», сообщает БЕЛТА.

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Ранее сообщалось, что после прилета в Ригу на матч регулярного чемпионата КХЛ с местным «Динамо» в команде была выявлена вспышка коронавируса. Положительные тесты на инфекцию оказались у ряда игроков, а также членов административно-тренерского штаба. По возвращении игроков «Динамо» в Минск ее представители прошли повторное тестирование. На этот раз тесты динамовцев провели в сети медицинских лабораторий KDL, партнера КХЛ.

«У большей части команды тестирование показало отрицательный результат, а у пяти человек дало положительную реакцию — они уже изолированы. Врачами команды ведется мониторинг состояния здоровья игроков, тренеров и административного персонала. Их ждет дополнительное тестирование», — говорится в сообщении.

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Следующие поединки команда проведет на «Минск-Арене». 7 октября «зубры» сыграют с «Сочи», 9 октября — с «Куньлунем», 11 октября — с рижским «Динамо», 16 октября — с «Локомотивом» (перенесенная встреча) и 18 октября — с московским «Спартаком».

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