Пять случаев коронавируса выявлено в ХК «Динамо-Минск»

Ранее сообщалось, что после прилета в Ригу на матч регулярного чемпионата КХЛ с местным «Динамо» в команде была выявлена вспышка коронавируса. Положительные тесты на инфекцию оказались у ряда игроков, а также членов административно-тренерского штаба. По возвращении игроков «Динамо» в Минск ее представители прошли повторное тестирование. На этот раз тесты динамовцев провели в сети медицинских лабораторий KDL, партнера КХЛ.